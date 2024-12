Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ένα μέλος του πληρώματος νοσηλεύεται αυτή την στιγμή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας εισπνεύσει τις βλαβερές αναθυμιάσεις.

Το αεροπλάνο μετέφερε συνολικά 74 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο, και οι περισσότεροι επέστρεψαν στη Ζυρίχη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Emergency Landing: Smoke Fills SWISS A220-300 Cabin

Swiss Air Lines flight #LX1885, operating from Bucharest to Zurich with an Airbus A220-300 (registration HB-JCD), made an emergency landing at Graz Airport due to smoke in the cabin.

