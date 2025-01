Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια ήδη απανθρακώθηκαν στην εξαιρετικά ακριβή περιοχή αυτή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια σε απόκρημνα φαράγγια.

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

JUST IN: HORRIFYING video coming out of Pacific Palisades, California as wildfires run rampant due to high winds

This is getting incredibly bad incredibly quickly. pic.twitter.com/tM26p0iNdF

— Nick Sortor (@nicksortor) January 7, 2025