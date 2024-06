Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα και το βίντεο γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, το ζευγάρι φαίνεται να περπατά στην παραλία πιασμένο χέρι χέρι και να απολαμβάνει τον έρωτά του, προτού τους χτυπήσουν τα πόδια τα δυνατά κύματα. Λίγες στιγμές αργότερα, ο άνδρας καταφέρνει να βγει και ξαναβγαίνει από τα νερά, αλλά η γυναίκα δεν φαίνεται πουθενά καθώς παρασύρθηκε ξανά στη θάλασσα λόγω του ισχυρού ρεύματος. Μέχρι το τέλος του βίντεο, ο άνδρας συνέχιζε να ψάχνει τη σύντροφό του αλλά χωρίς τύχη.

Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση από τις υπηρεσίες του υπουργείου Έκτακτων Αναγκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα που συνέβη το περιστατικό, όλες οι παραλίες στο Σότσι της Ρωσίας παρέμεναν κλειστές με απόφαση των αρχών, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia

She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.

So far… pic.twitter.com/T1bRqYnKGI

— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024