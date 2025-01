Καπνός ανεβαίνει από την πόλη της δυτικής Ρωσίας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ουκρανική επίθεση.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Τα drones καταγράφονται σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Τα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν κλείσει για αφίξεις και αναχωρήσεις.

Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι 49 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν μέσα σε τρεις ώρες, τα περισσότερα εξ αυτών στην περιφέρεια Κουρσκ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

A Massive Fireball seen rising into the Sky from the Rosneft Oil Refinery in the City of Ryazan, following what was likely a direct hit from a Ukraine Drone. pic.twitter.com/R0SG1R2s4M — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Αρκετά κανάλια στο Telegram έκαναν λόγο για «μεγάλο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εθεάθησαν σε διάφορες περιοχές του Κουρσκ.

BREAKING Massive fire at the Rosneft refinery in the Russian city of Ryazan following Ukrainian drone strikes tonight. pic.twitter.com/ZqDHJSyFMO — Conflict Radar (@Conflict_Radar) January 23, 2025

