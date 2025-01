Την πληροφορία επιβεβαιώνει και το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. Οι τρεις όμηροι —Ρόμι Γκόνεν, Ντορόν Στάινμπρέτσερ και Εμιλι Νταμάρι— θα παραδοθούν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα τους μεταφέρει στα στρατεύματα των IDF στη Γάζα.

Από εκεί, πρόκειται να μεταφερθούν σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ισραήλ για εξετάσεις προτού μεταφερθούν σε νοσοκομείο, όπου θα συναντήσουν τις οικογένειές τους.

More footage of the Red Cross convoy heading for the three hostages. pic.twitter.com/5lCPcWTzE6

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025