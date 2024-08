«Ήταν καταστροφικό για αυτόν», είπε ο βασιλικός συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον στο Us Weekly αποκλειστικά για τον Γουίλιαμ, 42 ετών, ενώ προωθούσε το νέο του βιβλίο, Catherine, the Princess of Wales, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Τζόμπσον φαντάστηκε ότι ο Γουίλιαμ ένιωσε αμέσως «ένα εξόγκωμα στο λαιμό» ή «το αίσθημα κενού στο στομάχι του» όταν αποκαλύφθηκε η διάγνωση της συζύγου του. «Τον ταρακούνησε», συνέχισε ο συγγραφέας. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό».

Από την άλλη, η Κέιτ, 42 ετών, παρέμεινε «πολύ στωική» – όπως και ο Τσαρλς, 75 ετών – σχετικά με τους φόβους για την υγεία τους. Ο Τζόμπσον είπε ότι τόσο ο πατέρας όσο και η σύζυγος του Γουίλιαμ είπαν: «Σας χρειαζόμαστε τώρα να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων».

Ο συγγραφέας σημείωσε ότι τόσο ο Γουίλιαμ όσο και η βασίλισσα Καμίλα έχουν αναλάβει αυτόν τον νέο ρόλο στη βασιλική οικογένεια καθώς η κρίση υγείας συνεχίζεται.

Η διάγνωση του καρκίνου του Κάρολου αποκαλύφθηκε δημόσια σε δήλωση του Φεβρουαρίου από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αφού υποβλήθηκε σε εξέταση ρουτίνας στον προστάτη. Εν τω μεταξύ, η Κέιτ είχε προγραμματισμένη επέμβαση στην κοιλιά νωρίτερα φέτος και έμεινε κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εν μέσω της ανάρρωσής της. Σε μια δήλωση βίντεο που κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου, η Κέιτ είπε στον κόσμο ότι άρχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο.

Με δύο δημόσια μέλη της βασιλικής οικογένειας εκτός αποστολής, ο Ουίλιαμ θεωρήθηκε ότι θα αναλάβει μεγάλο μέρος της δουλειάς τους.

«[Η Κέιτ] ήταν καλή στο να διασφαλίσει ότι θα συμβεί αυτό», είπε ο Τζόμπσον στο Us. «Του έχει δείξει ότι είναι εκεί για εκείνον όπως και εκείνος εκεί για εκείνη».

Ενώ η Κέιτ έχει μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθώς η μάχη για την υγεία της συνεχίζεται, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει κάνει δύο σημαντικές εμφανίσεις φέτος στο Trooping the Color τον Ιούνιο και στο Wimbledon τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, είπε στους βασιλικούς παρατηρητές ότι έχει «μερικούς μήνες ακόμη» θεραπεία στον ορίζοντα.

