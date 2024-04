Αυτό είναι το πρώτο κύμα της επίθεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθεί και δεύτερο κύμα, με άγνωστο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

BREAKING: Iran has launched “pilotless aircraft” at Israel, the Israeli military has said. The IDF’s Rear Admiral Daniel Hagari speaks at a press conference. https://t.co/jfztEpPkqo Sky 501 pic.twitter.com/b6hcY2f6ay — Sky News (@SkyNews) April 13, 2024

Σχετικά βίντεο κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

BREAKING: REPORTEDLY 50 to 100 IRANIAN DRONES ARE HEADING FOR ISRAEL I stand Iran ✊#IranAttack #Israel #iran pic.twitter.com/eOB9UT6Dds — HASSAN (@HassanSiddiqei) April 13, 2024

⚠️ ⚠️ | … has launched of Shahed-136 Drones towards Israeli cities These drones are currently travelling over Iraq towards Israel right now A wave of attacks are… pic.twitter.com/dBBjfWjFU5 — Iran Spectator (@IranSpec) April 13, 2024

Drones με κατεύθυνση το Ισραήλ πέρασαν επάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ. Όπως ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών, έκλεισε ο εναέριος χώρος του και διέκοψε κάθε εναέρια κυκλοφορία. Τα ιρανικά drones αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ στις 02.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το CH 12 TV.

Ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο Channel 12 TV ότι τα drone φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει. To Ισραήλ κλείνει επίσης τον εναέριο χώρο από τις 00:30.

Παρακολουθήστε ζωντανή εικόνα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές.