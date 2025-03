Σύμφωνα με την Bild, δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για ατύχημα ή επίθεση. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά.

Αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος από την κίνηση ενός αυτοκινήτου να πέσει πάνω σε πλήθος ανθρώπων στη πόλη Μάνχαϊμ, με δύο ανθρώπους να έχουν ανακτήσει τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με δήλωση ενός αυτόπτη μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων στη πόλη Μάνχαϊμ βορειοδυτικά του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σύμφωνα με την εφημερίδα Mannheimer Morgen που επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μία αστυνομική επιχείριση βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

