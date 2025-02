Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 4 νεκρούς και 20 τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την κεντρική συνοικία της πόλης με βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, επικαλούμενος τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα 15χρονο κορίτσι, ενώ τρεις άνθρωποι υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις μετά το πλήγμα, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αυτή η αγριότητα δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Ρωσία –μέσω στρατιωτικής ισχύος, κυρώσεων και διπλωματίας– για να σταματήσει ο τρόμος και να προστατευθούν ζωές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.

russian troops have just attacked the town of Izium in Kharkiv region with a ballistic missile, killing at least 4 people and wounding 17 others. The number of victims may increase. We pray for the wounded! I have been to Izyum more than once with a humanitarian mission from the… pic.twitter.com/PsU91s3luF

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) February 4, 2025