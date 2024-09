Η πόλη του δυτικού μετώπου δέχτηκε επίθεση περίπου στις 05:40 (02:40 GMT) και λίγο αργότερα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προελαύνει και στο ανατολικό μέτωπο με κεκτημένα τις πόλεις Prechystivka and Karlivka.

Πολιτικές εγκαταστάσεις, σχολεία, ιστορικά κτήρια και νοσοκομεία βρίκσονται στις φλόγες, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές στη Λβίβ που προειδοποιούν ότι υπάρχουν και εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

I woke up to the explosions. Russia massively attacked Lviv with Shakheds and Missiles. Daggers flew to Lviv in just 5 minutes. Many residential buildings were destroyed or damaged, and people are still under the rubble. #LetUkraineStrikeBack #LetUkraineStrikeBackNoLimits pic.twitter.com/JFqbO2gVpA

