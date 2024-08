Ο Ομάρ Κελίφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος της κόρης του «ανήθικες», ενώ δήλωσε περήφανος για το παιδί του και εξέφρασε την επιθυμία η πυγμάχος να κερδίσει ένα μετάλλιο για «όλη την Αλγερία».

«Το παιδί μου είναι κορίτσι. Τη μεγαλώσαμε σαν κορίτσι αλλά είναι πολύ δυνατή. Τη μεγάλωσα μαθαίνοντας την να εργάζεται σκληρά και να είναι γενναία. Κι έχει πολύ μεγάλη θέληση για να δουλέψει και να προπονηθεί», είπε αρχικά ο Αλγερινός.

«Η Ιταλίδα που αντιμετώπισε δεν μπορούσε να νικήσει την κόρη μου… Γιατί η κόρη μου είναι πιο δυνατή. Η Ιμάνι είναι πρωταθλήτρια και είναι ευλογία να έχεις τέτοια κόρη… Με τιμάει που είναι παιδί μου. Είναι πρωταθλήτρια στη χώρα της και με τη βοήθεια του Θεού θα πάρει και το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε ο Ομάρ Κελίφ.

️ ‘My child is a girl.’

Omar Khelif is defending his daughter, Imane Khelif, against claims that she is a man and insists the Olympic boxer was born and raised as a girl.

