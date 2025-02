Το STLA AutoDrive ενεργοποιεί επίσης τις δυνατότητες Level 2 (hands on) και Level 2+ (hands off, eyes on) σε υψηλότερη ταχύτητα, συμπεριλαμβανομένων των Adaptive Cruise Control και των λειτουργιών κεντραρίσματος λωρίδας.

Είναι σχεδιασμένο για να εξελίσσεται, με δυνατότητα για λειτουργία υψηλότερης ταχύτητας έως 95 χλμ./ώρα και δυνατότητες εκτός δρόμου.

Η Stellantis NV αποκάλυψε το STLA AutoDrive 1.0, το πρώτο αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης που αναπτύχθηκε εντός της εταιρείας και παρέχει λειτουργίες Hands-Free και Eyes-Off (SAE Level 3). Το STLA AutoDrive είναι ένας βασικός πυλώνας της τεχνολογικής στρατηγικής της Stellantis, μαζί με το STLA Brain και το STLA Smart Cockpit, προάγοντας την ευφυΐα του οχήματος, τον αυτοματισμό και την εμπειρία χρήστη.

Το STLA AutoDrive επιτρέπει την αυτοματοποιημένη οδήγηση με ταχύτητες έως και 60 χλμ./ώρα, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας του οδηγού σε κίνηση σταματώντας και εξασφαλίζοντάς τους πολύτιμο χρόνο.

Ιδανικό για μετακινούμενους σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, το STLA AutoDrive θα επιτρέψει στους οδηγούς να συμμετέχουν προσωρινά σε εργασίες χωρίς οδήγηση, όπως η παρακολούθηση ταινίας, η παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανάγνωση ενός βιβλίου ή απλά να κοιτάζουν έξω από το παράθυρο, να ανακτούν πολύτιμο χρόνο.

«Το να βοηθήσουμε τους οδηγούς να κάνουν τη βέλτιστη χρήση του χρόνου τους αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσε ο Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer της Stellantis. «Με το χειρισμό καθηκόντων ρουτίνας οδήγησης, το STLA AutoDrive θα βελτιώσει την οδηγική εμπειρία, κάνοντας το χρόνο πίσω από το τιμόνι πιο αποτελεσματικό και απολαυστικό».

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να είναι απλό στην χρήση. Όταν ευθυγραμμίζονται οι συνθήκες κυκλοφορίας και περιβάλλοντος, οι οδηγοί ειδοποιούνται ότι το STLA AutoDrive είναι διαθέσιμο. Μόλις ενεργοποιηθεί από ένα φυσικό κουμπί, το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο, διατηρώντας ασφαλείς αποστάσεις, προσαρμόζοντας την ταχύτητα και διαχειρίζεται το τιμόνι και το φρενάρισμα απρόσκοπτα με βάση τη ροή της κυκλοφορίας.

Το STLA AutoDrive παρακολουθεί συνεχώς το περιβάλλον του, μέσω μιας προηγμένης σουίτας αισθητήρων, για να εξασφαλίσει ευαισθητοποίηση υψηλής ακρίβειας και αξιόπιστη λειτουργία, ακόμη και τη νύχτα ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως η ελαφριά βροχή ή ο ψεκασμός στο δρόμο. Για τη διατήρηση σταθερής απόδοσης, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού αισθητήρων διατηρεί καθαρά τα κρίσιμα εξαρτήματα για βέλτιστη αξιοπιστία και λειτουργικότητα.

Οι μηχανικοί της Stellantis έχουν βελτιώσει το STLA AutoDrive, ώστε να αντιδρά γρήγορα και φυσικά, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα είναι ομαλό, προβλέψιμο και σαν τον άνθρωπο σε πραγματικές συνθήκες. Είτε διατηρεί ασφαλείς αποστάσεις, είτε προσαρμόζεται στις συνθήκες της κυκλοφορίας, το σύστημα λειτουργεί απρόσκοπτα για να παρέχει μια σίγουρη οδήγηση χωρίς άγχος.

Σε υψηλότερες ταχύτητες, το STLA AutoDrive προσφέρει την άνεση των λειτουργιών Adaptive Cruise Control και κεντραρίσματος λωρίδας σε λειτουργίες Level 2 (hands-on) και Level 2+ (hands-off, eyes-on).

Χτισμένο σε κλιμακούμενη αρχιτεκτονική, το STLA AutoDrive είναι έτοιμο για ανάπτυξη και μπορεί να προσαρμοστεί για παγκόσμιες αγορές σε οχήματα με επωνυμία Stellantis, διασφαλίζοντας ομαλή διάθεση καθώς οι εμπορικές στρατηγικές ευθυγραμμίζονται με τη ζήτηση της αγοράς. Το σύστημα είναι επίσης συνδεδεμένο στο cloud, επιτρέποντας συνεχείς βελτιώσεις μέσω over-the-air ενημερώσεων και ενσωμάτωσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για βελτιστοποιημένη απόδοση.

Το STLA AutoDrive συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς στις υποστηριζόμενες αγορές και απαιτεί από τους οδηγούς να παραμένουν καθισμένοι, δεμένοι με ζώνη και έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο όταν τους ζητηθεί. Σέβεται επίσης τους περιφερειακούς νόμους για τη συμπεριφορά των οδηγών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης τηλεφώνου.

Το STLA AutoDrive έχει σχεδιαστεί ως μια εξελισσόμενη πλατφόρμα, με συνεχή έρευνα και μελλοντικές εξελίξεις που δυνητικά μπορούν να ξεκλειδώσουν:

Λειτουργία Hands-Free και Eyes-Off σε υψηλότερες ταχύτητες, έως και 95 χλμ./ωρα.

Βελτιωμένος αυτοματισμός εκτός δρόμου για επιλεγμένα μοντέλα.

Με εστίαση στην ασφάλεια, την ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη προσαρμοστικότητα, το STLA AutoDrive αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα της Stellantis προς πιο έξυπνες, άνετες και διαισθητικές εμπειρίες οδήγησης.