Ειδικότερα, το βίντεο από το περιστατικό κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας καταγράφει τη στιγμή που ο Ζελένσκι σηκώνει το τηλέφωνο για να απαντήσει στην κλήση, ενώ στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος.

«Συγγνώμη, Εμμανουέλ, βρίσκομαι σε συζήτηση με δημοσιογράφους. Μπορώ να σου τηλεφωνήσω σε 15-20 λεπτά;» ακούγεται να λέει ο Ζελένσκι.

Μετά από μια σύντομη παύση, ο Ουκρανός ηγέτης ευχαριστεί τον Γάλλο πρόεδρο, ολοκληρώνοντας την κλήση με τη φράση: «Ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ, Εμμανουέλ. Τέλεια, οκ, αντίο».

Μετά το τέλος της κλήσης οι δημοσιογράφοι που βρισκόντουσαν στην αίθουσα έμειναν έκπληκτοι και ρώτησαν εάν όντως στο τηλέφωνο ήταν ο Γάλλος ομόλογός του.

«Ναι μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μια φορά την ημέρα», εξήγησε στους συνομιλητές του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

