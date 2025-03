«Δεδομένου ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή “βομβαρδίζει” την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, σκέφτομαι σοβαρά τραπεζικές κυρώσεις μεγάλης κλίμακας, κυρώσεις και δασμούς κατά της Ρωσίας μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία και τελική ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Προς τη Ρωσία και την Ουκρανία, ελάτε τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πριν να είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ!»

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μαζική επίθεση με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ζητεί άλλη μια φορά κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες και στη θάλασσα.

Σε αυτή τη «συνδυασμένη επίθεση», η Ουκρανία έγινε στόχος τουλάχιστον 58 ρωσικών πυραύλων και 194 drones, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τη Δευτέρα παύση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, μετά την έντονη αντιπαράθεσή του την περασμένη Παρασκευή με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ έχει προβεί σε πρωτοφανή βήματα προσέγγισης με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ έχει δηλώσει ότι ήθελε να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πρόκειται να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη για να συζητήσουν ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Αμερικανοί και Ρώσοι είχαν ήδη συναντηθεί στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση και στην Μόσχα ώστε να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, λίγες μέρες μετά την απόφαση που πήρε για να διακόψει την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την παύση ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών με το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα (07.03.2025) ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις μαζικές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, λέγοντας πως είναι απαραίτητη μια εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα.

«Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή πραγματικής ειρήνης θα πρέπει να είναι να αναγκασθεί η μόνη πηγή του πολέμου αυτού, δηλαδή η Ρωσία, να τερματίσει αυτού του είδους τις επιθέσεις», έγραψε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025