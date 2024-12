Νέα σελίδα στις σχέσεις Κύπρου και Βρετανίας

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Britain's Prime Minister Keir Starmer and Cyprus' President Nikos Christodoulides meet at the Presidential Palace in Nicosia on December 10, 2024. IAKOVOS HATZISTAVROU/Pool via REUTERS