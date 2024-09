Το ειδησεογραφικό κανάλι Telegram που υποστηρίζει το Κρεμλίνο Mash ισχυρίστηκε ότι μια ομάδα άγνωστων ανδρών έφτασε στο γραφείο του Wildberries και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας σύμφωνα με ισχυρισμούς τρία άτομα. Το γραφείο εκκενώθηκε και στο σημείο έσπευσε η αστυνομία.

Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν μια ομάδα ανδρών, συμπεριλαμβανομένου του Vladislav Bakalchuk – του πρώην συζύγου της ιδρυτή της Wildberries, Tatiana Bakalchuk, της πλουσιότερης γυναίκας της Ρωσίας – επιχείρησε να μπει στο κτίριο. Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Mash δείχνει μια συμπλοκή έξω από το γραφείο, ακολουθούμενη από πυροβολισμούς και φωνές.

Σύμφωνα με δήλωση της Wildberries, όπως αναφέρει η επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant, «Ο Βλάντισλαβ Μπακαλτσούκ και οι σωματοφύλακές του επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στο γραφείο της Wildberries. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα και η κατάσταση είναι πλέον σταθερή».

Το περιστατικό ακολουθεί τις συνεχιζόμενες εντάσεις γύρω από την Wildberries μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης με την Russ Group το καλοκαίρι, σχηματίζοντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα συναλλαγών με την ονομασία RWB. Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, ο Robert Mirzoyan του Russ Group αναμένεται να γίνει ο διευθύνων σύμβουλος της RWB, με την Tatiana Bakalchuk ως γενική διευθύντρια.

Η προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ της Τατιάνα και του Βλάντισλαβ Μπακαλτσούκ κλιμακώθηκε μετά το διαζύγιό τους τον Ιούλιο. Ο Βλάντισλαβ είχε ζητήσει δημόσια τη βοήθεια του Τσετσένου ηγέτη Ραμζάν Καντίροφ, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν αντιμέτωπος με εχθρική εξαγορά της εταιρείας.

❗️ BREAKING: There was a shooting at the Wildberries head office in Moscow

Office workers and students of a nearby university were evacuated.

Wildberries reported that Vladislav Bakalchuk, the husband of the company’s owner, and armed guards tried to “illegally enter” the head… pic.twitter.com/4nAJAPzNTn

