Η φράση προέρχεται από το δημοφιλές ισπανικό ριάλιτι «La Isla de las Tentaciones», το οποίο θυμίζει το γνωστό «Love Island». Στο παιχνίδι, ζευγάρια στέλνονται σε ένα τροπικό νησί, όπου μπαίνουν σε πειρασμό από ελκυστικούς εργένηδες και δοκιμάζουν την πίστη τους. Ο Montoya, ένας από τους διαγωνιζόμενους, βρέθηκε σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της σεζόν όταν του έδειξαν πλάνα της συντρόφου του, Anita, να έρχεται επικίνδυνα κοντά με έναν άλλο παίκτη. Σε μια έκρηξη συναισθημάτων, ο Montoya αντέδρασε με απόγνωση, παρακαλώντας να του δώσουν περισσότερες πληροφορίες ή να του επιτρέψουν να μιλήσει μαζί της.

Το «Montoya por favor» ήταν η φράση που ειπώθηκε με ένταση και δραματισμό, κάτι που την έκανε ιδανική για meme culture. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να τη χρησιμοποιήσουν για χιουμοριστικά posts, συγκρίνοντας την αγωνία του Montoya με καθημερινές καταστάσεις, από την αναμονή για απαντήσεις σε μηνύματα μέχρι την προσπάθεια να κλείσεις ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες.

this is CINEMA…Montoya..the tension… you don’t need to speak spanish to understand, this is insane https://t.co/2sYZA8jBSM

— 2000s (@PopCulture2000s) February 4, 2025