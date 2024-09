Ανάμεσα στους νεκρούς είναι οι γιοι δύο βουλευτών της Χεζμπολάχ, του Αλί Αμάρ και του Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ. Ένα κοριτσάκι 10 χρονών σκοτώθηκε επίσης στον ανατολικό Λίβανο κατά την έκρηξη του βομβητή του πατέρα της, σύμφωνα με την οικογένειά της και πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ.

Hezbollah | Beirut |Lebanon | Mossad |lithium|Lock her up pic.twitter.com/7HWLSZVh3m

Israelis hack into all ‘pager’ communication devices used by Lebanese people, remotely triggering explosions, injuring 2,750 & killing 7 & a child‼️

Οι γιοι ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου ασφαλείας της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, ο Μοτζτάμπα Αμανί, τραυματίστηκε επίσης από την έκρηξη ενός βομβητή, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι βομβητές, μέσω ενός συστήματος τηλεειδοποίησης, εξερράγησαν ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές του Λιβάνου που αποτελούν προπύργια της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Ο πρώτος απολογισμός του υπουργείου Υγείας έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και σχεδόν 2.750 τραυματίες. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Φιράς Αμπιάντ, τα περισσότερα από τα θύματα τραυματίστηκαν “στο πρόσωπο, στο χέρι, στο στομάχι, ακόμη και στα μάτια”.

At least nine people were killed and hundreds injured as of Tuesday afternoon after pagers simultaneously exploded in parts of Lebanon and Syria. The pagers were newly obtained by Hezbollah members after its leader ordered them to cease using cellphones. pic.twitter.com/rjtXjnzReR

Δεκατέσσερα μέλη της Χεζμπολάχ στη Συρία τραυματίστηκαν επίσης από την έκρηξη των βομβητών τους, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ισλαμιστικό κίνημα του Λιβάνου δήλωσε ότι το Ισραήλ “φέρει ακέραια την ευθύνη” γι’ αυτές τις ταυτόχρονες εκρήξεις και διαβεβαίωσε ότι “θα λάβει τη δίκαιη τιμωρία του” μετά την “εγκληματική αυτή επίθεση”. Το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε σχόλιο για τις εκρήξεις αυτές.

Τα σενάρια της ταυτόχρονης πυροδότησης

Πολλοί υποδεικνύουν ως αιτία των εκρήξεων κάποιου είδους χάκινγκ το οποίο προκάλεσε υπερθέρμανση των μπαταριών των βομβητών, και οδήγησε στις εκρήξεις των συσκευών. Ειδικότερα, μία πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι η αιτία των εκρήξεων ήταν πιθανότατα οι μπαταρίες λιθίου που τροφοδοτούν τους βομβητές.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται συνήθως σε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, μπορούν να υπερθερμανθούν και να πάρουν φωτιά – ακόμη και να εκραγούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή, μια χημική αλυσιδωτή αντίδραση που λαμβάνει χώρα όταν η μπαταρία υφίσταται ταχεία αλλαγή θερμοκρασίας.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode.

This is just one location.

Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4

— Yashar Ali (@yashar) September 17, 2024