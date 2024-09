Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter η δούκισσα του Σάσεξ βγάζει τον χειρότερό της εαυτό απέναντι στο προσωπικό που την υπηρετεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέλη του προσωπικού που εργάζονται για την οικογένεια κάνουν λόγο για «δύστροπη δούκισσα» που «τρομοκρατεί» τους ανθρώπους.

Πηγή κοντά στο ζευγάρι αναφέρει πως η Μέγκαν «υποτιμά τους ανθρώπους και δεν δέχεται συμβουλές».

Όσον αφορά το ζευγάρι η ίδια πηγή λέει πως «και οι δύο δυσκολεύονται στο να παίρνουν σωστές αποφάσεις και αλλάζουν συχνά γνώμη».

Ο Χάρι από την άλλη χαρακτηρίζεται ως «ένα πολύ, πολύ γοητευτικό άτομο» που δυστυχώς όμως «επηρεάζεται και εγκλωβίζεται πολλές φορές».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Μέγκαν είναι «απολύτως αμείλικτη» και ότι «περιφέρεται σαν δικτάτορας με ψηλά τακούνια, κάνοντας σκληρή κριτική και μοιράζοντας εντολές».

