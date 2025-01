Θέμα της συζήτησης κατά την οποία τέθηκε επί τάπητος ήταν η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων.

Οι δύο ηγέτες κατέθεσαν τις προτάσεις τους αλλά δε βρέθηκε κοινό σημείο επαφής και έτσι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε πρόταση 8 σημείων, ενώ ο Ερσίν Τατάρ πρότεινε για πρώτη φορά τη διάνοιξη οδοφράγματος στη Λουρουτζίνα.

Το κοινό ανακοινωθέν

Σε γραπτή δήλωση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται πως “σήμερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, κ. Ερσίν Τατάρ, και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκαν υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου και Αναπληρωτή Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο, κ. Κόλιν Στιούαρτ, για να αξιολογήσουν την κατάσταση των μέχρι τώρα συζητήσεων, εξετάζοντας τη δυνατότητα ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης. Είχαν μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση. Η σημερινή συνάντηση ήταν συνέχεια του άτυπου δείπνου που φιλοξένησε ο Γενικός Γραμματέας με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου. Και οι δύο ηγέτες πιστεύουν ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης είναι κρίσιμο για την προώθηση της επαφής μεταξύ των ανθρώπων, την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν στη δημιουργία απτών κοινωνικοοικονομικών οφελών σε ολόκληρο το νησί, δημιουργώντας ευκαιρίες και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή συνάντηση και την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, συζήτησαν και άλλες ιδέες. Πεπεισμένοι ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος ενόψει της άτυπης συνάντησης σε ευρύτερο πλαίσιο, έδωσαν εντολή στον Διαπραγματευτή και τον Ειδικό Αντιπρόσωπό τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις και αποφάσισαν να συναντηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες”.

