Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ με τον Κάρολο για πρώτη φορά από τη στιγμή που διαγνώστηκαν και οι δύο με καρκίνο.

Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών έκανε αποκαλύψεις σχετικά με την αντίδραση του Πρίγκιπα Λούις στην εκπληκτική πτήση των Red Arrows αλλά και την τρυφερή συζήτηση της Κέιτ Μίντλετον με τον Κάρολο.

Ο μικρός Λούις, έξι ετών, δεν μπορούσε παρά να παρακολουθεί το θέαμα με δέος.

Η Γκάμπι Λέιν είπε στην The Sun ότι καθώς πετούσαν τα Red Arrows, η Κέιτ είπε: “Εχουν διασκορπιστεί όλα.”

Ο ενθουσιασμένος Λούις φώναξε: “Mπαμπά, Mπαμπά, Mπαμπά, κοίτα όλα αυτά τα χρώματα!”, καθώς ο Ουίλιαμ απάντησε: “Ναι!”

Ο Κάρολος και η Καμίλα χαιρέτησαν το πλήθος. Η Κέιτ στράφηκε προς τον Βασιλιά και είπε: “Έχει τόσο πολύ κόσμο!”

Ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε: «Ναι!» σύμφωνα με την Γκάμπι. Η Γκάμπι αναφέρεται επίσης σε μια χαριτωμένη στιγμή με τον Λούις και την αδελφή του Σάρλοτ καθώς του είπε «κάτω τα χέρια» κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου.

Ο 10χρονος Τζορτζ είπε: “Κοίτα εκεί μαμά,”. Η Γκάμπι πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος της Κέιτ και του Γουίλιαμ «φαινόταν τόσο χαρούμενος» καθώς η οικογένεια χαιρετούσε.

Η Κέιτ Μίντλετον ήθελε να δείξει στα τρία της παιδιά της τα πανό και τις σημαίες του κόσμου που τους αποθέωνε. Είπε στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις. «Εντάξει, κοιτάξτε εκεί», προτού γυρίσει το κεφάλι της.

Ο βασιλιάς Κάρολος ακτινοβολούσε επίσης μέσα στην άμαξα του έχοντας δίπλα του τη βασίλισσα Καμίλα. Καθώς τα σύννεφα άρχισαν να διαλύονται πάνω από το Λονδίνο και ο Κάρολος είπε στην Καμίλα: “Ο καιρός φτιάχνει”.

Trooping the Colour is an occasion which reinforces the links between the Armed Forces and the Royal Family. As Number 9 Company Irish Guards paid tribute to their Sovereign by marking his official birthday in full military style, members of the family taking part in today’s… pic.twitter.com/UAPqF15ZcJ

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 15, 2024