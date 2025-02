Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Delta Airlines plane from Minneapolis crashes at Toronto Pearson International Airport.

“Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.”

