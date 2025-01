«Οι τέσσερις όμηροι που επέστρεψαν και οι γονείς τους μόλις επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου θα επανενωθούν με τα υπόλοιποιπα μέλη των οικογενειών τους και θα λάβουν ιατρική περίθαλψη», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

They’re in our hands now and we are not letting go

Η ισραηλινή πλευρά δημοσίευσε φωτογραφίες από την στιγμή που η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ, οι 4 όμηροι επανασυνδέθηκαν με τις οικογένειές τους. Νωρίτερα, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν δημοσιεύσει πλάνα από την αντίδραση των οικογενειών την στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων.

The moment when tears of sadness turned into tears of joy as the released hostages’ families saw their loved ones finally coming back home pic.twitter.com/AvvByt9chZ

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025