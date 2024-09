Δύο – η Βρετανο-Ισραηλινή Aner Shapiro και ο Yoad Pe’er – δεν επέζησαν της ημέρας καθώς έγιναν θύματα των βάναυσων επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

Ένας άλλος, ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, κρατήθηκε όμηρος για 11 μήνες στη Γάζα προτού δολοφονηθεί από τους τρομοκράτες καθώς ο ισραηλινός στρατός έκλεισε την κρυψώνα τους.

Η φωτογραφία των φίλων αποκαλύπτεται σε μια ταινία ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο Surviving October 7th: We Will Dance Again, που θα προβληθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, περιγράφοντας λεπτομερώς την πλήρη ιστορία του τι συνέβη στους θαμώνες του φεστιβάλ Nova.

Φτιαγμένο από τον βραβευμένο Ισραηλινό σκηνοθέτη Yariv Mozer, χρησιμοποιεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πλάνα που τραβήχτηκαν από τους νέους στη Nova καθώς και βίντεο που τραβήχτηκαν από τους τρομοκράτες καθώς ξεκίνησαν τη δολοφονική τους επίθεση.

Ο Μόζερ έλαβε αποκλειστική άδεια ντοκιμαντέρ για να πάει στον ιστότοπο της Nova μόλις 24 ώρες μετά τις επιθέσεις.

Η selfie τραβήχτηκε από μια ομάδα στην οποία περιλαμβανόταν η Halely Ben Tzion, 21 ετών, η οποία, όπως ο κ. Goldberg-Polin, ήταν από θρησκευόμενη οικογένεια και δεν είχε πει στους γονείς της ότι θα πήγαινε στο πάρτι έκστασης καθώς έφυγε κρυφά από το σπίτι 6 Οκτωβρίου.

Η ταινία δείχνει πώς, στην αρχή, κανείς δεν ανησύχησε ιδιαίτερα όταν άρχισαν οι επιθέσεις με ρουκέτες. Στη σκηνή βρισκόταν ένας DJ ρέιβ μουσικής από την Ουγγαρία.

Καθώς ο ήλιος ανέτειλε τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου, το φεστιβάλ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Στην αρχή, πολλοί από τους παρευρισκόμενους υπέθεσαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα. Τελικά η 29χρονη Noa Beer που είχε κανονίσει την εμφάνιση του DJ πήρε το μικρόφωνο και φώναξε ότι υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Το φεστιβάλ τελείωσε και ο κόσμος άρχισε να φεύγει.

Ωστόσο επειδή οι Ισραηλινοί είχαν συνηθίσει σε επιθέσεις με ρουκέτες που συνήθως τελείωναν πολύ γρήγορα αρκετοί δεν βιάστηκαν να εγκαταλείψουν το σημείο.

Ήδη οι μαχητές της Χαμάς, όμως, είχαν εισβάλει στα ισραηλινά εδάφη και κατευθύνονταν σε διάφορα σημεία. Η Halely Ben Tzion, ο Goldberg-Polin και ο Aner Shapiro πήγαν να μαζέψουν τα πράγματα τους.

«Είμαστε στον καταυλισμό μας, αγκαλιαζόμαστε και γελάμε με την κατάσταση» θυμήθηκε η Ben Tzion για τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Και συνέχισε: «Ο Aner, ο Hersh, όλοι οι φίλοι μου που ήταν εκεί. Βγάλαμε μια selfie, μια τελευταία selfie. Και μετά όλοι πήραν τον δρόμο τους».

Η νεαρή γυναίκα, όμως, δεν βιάστηκε να φύγει. «Πήγα πίσω από την κεντρική σκηνή για να πάρω μια μπύρα. Σκέφτηκα ότι μόλις σταματούσαν οι ρουκέτες, τότε θα φεύγαμε, θα φεύγαμε από εκεί. Αλλά ξαφνικά κάποιος τύπος μου λέει “σσσς”. Κοιτάζω στη σκηνή και βλέπω τέσσερις τύπους να κρύβονται. Μου είπαν: “Κορίτσι μου, πήγαινε κάτω από τη σκηνή, υπάρχουν τρομοκράτες εδώ”», θυμάται η Halely Ben Tzion.

Και τότε άκουσε πυροβολισμούς. «Ακούγαμε πυροβολισμούς συνεχώς. Πλησίαζαν όλο και πιο κοντά. Ο κόσμος ουρλιάζει, ικετεύει και μετά, μπαμ, σιωπή. Η κραυγή ενισχύθηκε: ‘Τρομοκράτες! Τρέξτε! Τώρα! Τρέξτε όλοι! », ανέφερε η νεαρή γυναίκα.

