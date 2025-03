Οι Ισπανοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τέσσερις μήνες αφότου οι καταρρακτώδεις βροχές στην ανατολική Βαλένθια προκάλεσαν τη φονικότερη φυσική καταστροφή στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Πολλοί κατηγόρησαν αξιωματούχους της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης ότι άργησαν πάρα πολύ να στείλουν ειδοποίηση ή να σημάνουν συναγερμό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο περιφερειακός ηγέτης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, προέτρεψε τους πολίτες να επιδεικνύουν πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα.

«Σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί, ακόμα κι αν η βροχή κοπάσει. Το να περνάτε από έναν χείμαρρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο», είπε ο Μορένο, την ώρα που δύο άνθρωποι αγνοούνται στην περιφερειακή πρωτεύουσα, τη Σεβίλη.

Massive floods on the street right now due to extreme rains in Águilas of Murcia province, Spain https://t.co/kFwXHpeFt7 pic.twitter.com/zeKJSU7olO

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 18, 2025