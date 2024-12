Η πτήση 1722 αναχώρησε από το αεροδρόμιο LaGuardia στις 7:20 μ.μ. την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024, αλλά σύντομα ήρθε σε επαφή με το πουλί, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στον δεξί κινητήρα και καθιστώντας τον ανενεργό. Το αεροσκάφος συνέχισε να πετάει με έναν μόνο κινητήρα προς το αεροδρόμιο JFK, που απέχει μόλις 17 χλμ (11 μίλια), και προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στους 190 επιβάτες και τα 6 μέλη του πληρώματος.

Ένας παραγωγός από το WCNC Charlotte, που βρισκόταν στο Airbus A321, κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο. Στο βίντεο, ένα γκρίζο αντικείμενο φαίνεται να χτυπά τον κινητήρα και αμέσως μετά ξεσπά μια φωτιά. Ο πιλότος έκανε κλήση βοήθειας, αναφέροντας τη βλάβη του κινητήρα. Μετά την έκτακτη προσγείωση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και τους προσφέρθηκαν καταλύματα, ενώ η πτήση τους επαναπρογραμματίστηκε για την επόμενη ημέρα. Το αεροσκάφος πέρασε από επιθεώρηση και η American Airlines ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Οι συγκρούσεις με πουλιά είναι σοβαρό πρόβλημα για τη βιομηχανία της αεροπλοΐας, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 900 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ. Τα πιο συνηθισμένα πουλιά που προκαλούν τέτοια περιστατικά είναι οι υδρόβιοι, οι γλάροι και τα αρπακτικά. Ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά σύγκρουσης με πουλί συνέβη στις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν η πτήση 1549 της US Airways, επίσης από το LaGuardia προς τη Σάρλοτ, συγκρούστηκε με ένα κοπάδι χήνες, προκαλώντας την κατάρρευση και των δύο κινητήρων. Ο κυβερνήτης Chesley “Sully” Sullenberger, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο ποτάμι Χάντσον, σώζοντας τις ζωές των 155 επιβατών και του πληρώματος. Ο Sullenberger αργότερα μίλησε για τη σημασία της εμπειρίας των πιλότων στην ασφάλεια της αεροπλοΐας, τονίζοντας ότι η πίεση των αεροπορικών εταιρειών να προσλαμβάνουν λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

