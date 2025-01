Τουλάχιστον δεκαοκτώ πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, εξαιτίας της οποίας το επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγή του στην αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι —60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος—, ενώ το ελικόπτερο είχε τριμελές πλήρωμα, ανακοίνωσαν η American Airlines και πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις νωρίτερα.

Ο αξιωματούχος είπε πως δεν είναι ακόμη σαφής η τύχη τους, διευκρινίζοντας πως δεν επέβαινε κάποιος ανώτερος αξιωματικός στο ελικόπτερο.

Άλλος αξιωματούχος διευκρίνισε πως το ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού είχε τη βάση του σε στρατόπεδο στη Βιρτζίνια.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μεταδίδει επικαλούμενο μια εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων ότι το Μπλακ Χοκ εκτελούσε «εκπαιδευτική» πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της γραμμής.

Το επιβατικό αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε το βράδυ χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) με στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Ουάσιγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, όπου η κίνηση ανεστάλη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy

— P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025