Γερμανία-μεταναστευτικό: Ντόμινο αντιδράσεων μέσα κι έξω από τα σύνορα

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

FILE PHOTO: Bavarian Police Officers control cars at a temporarily checkpoint on the motorway between the Austrian and German border in Kirchdorf am Inn, Germany July 18, 2018. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo