Δεν υπήρχαν άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με τον στόχο, αλλά πλάνα από το σημείο έδειχναν μεγάλες καταστροφές, μεταδίδει η Haaretz. Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού εξετάζονται.

Βίντεο από την επίθεση: Προσοχή σκληρές εικόνες

RAFAH: Civil Defense teams in southern Gaza say at least 28 Palestinians have been killed in what is being described as a massacre after the latest Israeli attack. pic.twitter.com/BCFeGkhAly

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) May 26, 2024