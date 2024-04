Μάλιστα ο στρατός έδωσε και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

— Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024