Τα μέτρα αυτά αφορούν τις ιρανικές επαρχίες του Λορεστάν, του Ιλάμ, του Κερμανσάχ, του Κουρδιστάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, του Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν, του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας, και του Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι κάτοικοι εκλήθησαν να μην βγουν από τα σπίτια τους και να φορέσουν μάσκα στην περίπτωση που υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μετακινηθούν, σημείωσε η ιρανική τηλεόραση, υπογραμμίζοντας ότι κατά τόπους η ορατότητα δεν ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο.

Στην πόλη Μπουσέρ, γύρω στα 1.100 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, η ποιότητα του αέρα θεωρείται σήμερα «κακή για τις ευαίσθητες ομάδες» του πληθυσμού, με δείκτη AQI 108, ο οποίος υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές τη συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2,5 στον αέρα, που κρίνεται αποδεκτή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες απέδωσαν τις συνθήκες αυτές στη «μετακίνηση μεγάλης μάζας σκόνης, που προέρχεται από το Ιράκ, προς το δυτικό Ιράν».

Το φαινόμενο αυτό, που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στο Ιράν, επιδεινώνεται από την ξηρασία.

Χθες, Δευτέρα, πάνω από 240 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν λόγω αναπνευστικών προβλημάτων στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τον Ιούλιο του 2022, οι ιρανικές αρχές είχαν κλείσει σχολεία και διοικητικές υπηρεσίες στην Τεχεράνη και την περιφέρειά της εξαιτίας της ρύπανσης που είχε προκληθεί από αμμοθύελλα.

A heavy dust storm is sweeping across the Kurdistan Region, sharply reducing visibility. Footage shows dangerous driving conditions along the Sulaimani–Kalar road. Weather forecasts say the storm is expected to ease by this evening. pic.twitter.com/Z4wl0XdikJ

— Zoom News (@zoomnewskrd) May 5, 2025