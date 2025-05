Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την πρόταση του Ρώσου προέδρου, αλλά επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός από αύριο Δευτέρα, για να προχωρήσουν οι συνομιλίες. «Είναι θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου. Όλος ο κόσμος το περίμενε αυτό για πολύ καιρό. Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός». «Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι σκοτωμοί ούτε για μία μέρα. Περιμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια κατάπαυση του πυρός – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – από αύριο, 12 Μαΐου, και η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί».

⚡️To make negotiations between Russia and Ukraine possible on May 15, Moscow must cease fire starting tomorrow — Zelensky

The President of Ukraine responded to Putin’s yesterday statement, in which he proposed holding direct talks in Istanbul on May 15 without preconditions.… pic.twitter.com/FBVF93mV3E

