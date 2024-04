Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πολίτες του Τελ Αβίβ να τρέχουν και να σκύβουν στο έδαφος, προκειμένου να προφυλαχθούν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έστειλε το Ιράν με στόχο να πλήξει το Ισραήλ.

Iran may not be the strongest nation, but it stands out positively among other Muslim countries. It’s time for Muslim nations to unite and show support for Iran. #IranAttack #Iranian #Iran #Isreal pic.twitter.com/uF0fAAazYN

— kaliyadon (@Kaliya_000) April 13, 2024