Το ακριβές βάρος της υποστήριξης της Σουίφτ στην προεδρική κούρσα είναι δύσκολο να μετρηθεί αμέσως, αλλά ήταν μια εμφατική δήλωση από έναν σούπερ σταρ με επιρροή με μια στρατιά οπαδών.

Και φαίνεται ότι τουλάχιστον ένας μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ, ο πάντα διψασμένος Έλον Μασκ, σκέφτηκε να τη απαντήσει αφήνοντας αιχμές αναφορικά με την ανάρτηση της pop star μέσω της οποίας αποκάλυψε πως στηρίζει και επρόκειτο να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρο των ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου.«Ωραία Τέιλορ», δημοσίευσε ο Μασκ στο X, τον ιστότοπο που κατέχει και συνεχίζει να σιγοκαίει στα ερείπια του Twitter, κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Η δήλωσή του δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αναφερόταν στο «childless cat lady», όπως υπέγραψε την ανάρτησή της η Τέιλορ Σουίφτ.

Ο όρος φάνηκε να είναι μια σπόντα της αμερικανίδας τραγουδίστριας για τον υποψήφιο σύντροφο του Τραμπ, τον γερουσιαστή JD Vance από το Οχάιο.

«Ουσιαστικά διοικούμαστε σε αυτή τη χώρα μέσω των Δημοκρατικών, μέσω των εταιρικών μας ολιγαρχών, από ένα μάτσο άτεκνες κυρίες με γάτες που είναι δυστυχισμένες με τις δικές τους ζωές και τις επιλογές που έκαναν, και έτσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα δυστυχισμένη», δήλωσε τότε ο Vance.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024