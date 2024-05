Το αρχιπέλαγος της Νέας Καληδονίας είναι γαλλική επικράτεια από τα μέσα του 19ου αιώνα με ταραχώδη όμως ιστορία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μετά από τρία δημοψηφίσματα (2018, 2020,2021 ) για ανεξαρτησία κατά τα οποία η πλειοψηφία ψήφισε κατά, η Νέα Καληδονία παραμένει γαλλική κτήση με την πρωτεύουσά της Νουμέα να βρίσκεται 18.000 χλμ. μακριά από το Παρίσι, στον Ειρηνικό Ωκεανό ανατολικά της Αυστραλίας.

Εδώ και μία εβδομάδα οι κάτοικοι βιώνουν ανεκδιήγητες βιαιότητες με μπλόκα συγκρούσεις, φωτιές, πολλούς τραυματίες αλλά και πέντε νεκρούς εκ των οποίων δυο χωροφύλακες.

Μέγας εχθρός είναι το γαλλικό κράτος που επιχειρεί συνταγματική αναθεώρηση δίνοντας δικαίωμα ψήφου για τις περιφερειακές εκλογές σε κοντά 25.000 επιπλέον άτομα που γεννήθηκαν ή ζουν στη χώρα τουλάχιστον για μια δεκαετία. Η συνταγματική αναθεώρηση ψηφίστηκε από τη γαλλική Βουλή τη νύχτα της περασμένης Τρίτης 14 προς την Τετάρτη 15 του μήνα.

New Caledonia looks like a war zone.

4 ppl killed so far in widespread riots

The unrest is being likened to civil war with indigenous Kanak people fighting against ethnic French & other minorities living on the islands

The islands are located east of pic.twitter.com/xfX7zS9G4v

