Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από ημέρες ερευνών, αφού ένας υπάλληλος σε ένα McDonald’s τον αναγνώρισε και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί είπαν ότι τον βρήκαν με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, ένα όπλο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στο βίντεο της δολοφονίας και ένα μανιφέστο που καταδίκαζε τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, ο Mangione κατηγορήθηκε από τις αρχές της Νέας Υόρκης για δολοφονία και τέσσερις άλλες κατηγορίες.

Ποιος είναι ο Luigi Mangione;

Ο Mangione γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Maryland και έχει σχέσεις με το Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τον επικεφαλής των αστυνομικών ερευνών της Νέας Υόρκης, Joseph Kenny.

Δεν έχει προηγούμενες συλλήψεις στη Νέα Υόρκη και η τελευταία του διεύθυνση ήταν στη Χονολουλού, Χαβάη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Luigi Mangione was born on July 21, 1998, and attended the Gilman School, a private boys’ institution in Maryland, where he wrestled and graduated in 2016 as valedictorian.

The University of Pennsylvania confirmed that Mangione graduated in 2020, receiving a bachelor’s degree… pic.twitter.com/N1ZMvUDf4d

