Στην κατηγορία Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, υποψήφιες είναι οι: The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Nickel Boys και September 5. Το «Emilia Perez» ξεχωρίζει στις κινηματογραφικές κατηγορίες με συνολικά 10 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών για ερμηνείες των Σελένα Γκόμεζ, Ζόε Σαλντάνα και Κάρλα Σοφία Γκασκόν, καθώς και για τη σκηνοθεσία και το σενάριο του Ζακ Οντιά.

Η Αριάνα Γκράντε και η Σελένα Γκόμεζ, πρώην παιδικά αστέρια των Nickelodeon και Disney αντίστοιχα, κέρδισαν υποψηφιότητες – η Γκράντε για το «Wicked» και η Γκόμεζ τόσο για την ταινία «Emilia Perez» όσο και για τη σειρά της στο Hulu «Only Murders in the Building».

Ανάμεσα στις εκπλήξεις ξεχώρισε η υποψηφιότητα της Πάμελα Άντερσον στην κατηγορία Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Ταινία για την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl». Τα τελευταία χρόνια, οι θαυμαστές της έχουν εκφράσει την επιθυμία να δουν την Άντερσον να λαμβάνει περισσότερη αναγνώριση για την καριέρα της στην υποκριτική, τονίζοντας πως έχει συχνά αντικειμενοποιηθεί και παραμεληθεί στο παρελθόν.

Μια ακόμη έκπληξη ήταν η υποψηφιότητα του Τζέιμι Φοξ στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας σε Stand-Up για το ειδικό του πρόγραμμα «Jamie Foxx: What Had Happened Was», το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τρίτη. Ο Φοξ θα αντιμετωπίσει ανταγωνισμό από τη Νίκι Γκλέιζερ, που θα είναι και η παρουσιάστρια της τελετής των Χρυσών Σφαιρών.

Η βετεράνος του Χόλιγουντ Βαϊόλα Ντέιβις και ο τρεις φορές νικητής Χρυσής Σφαίρας Τεντ Ντάνσον θα λάβουν τα τιμητικά βραβεία Cecil B. DeMille και Carol Burnett αντίστοιχα.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2025 θα πραγματοποιηθούν στις 5 Ιανουαρίου, θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμες για streaming στο Paramount+.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «The Bear» προηγείται με πέντε υποψηφιότητες, που περιλαμβάνουν αυτές για ερμηνείες από τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Άγιο Εντεμπίρι, Έμπον Μος-Μπαχράχ και Λίζα Κολόν-Ζάγιας.

Χρυσές Σφαίρες: Οι κατηγορίες για τον κινηματογράφο

Καλύτερη δραματική ταινία

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune: Part Two

• Nickel Boys

• September 5

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ)

• Anora

• Challengers

• Emilia Perez

• A Real Pain

• The Substance

• Wicked

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

• All We Imagine as Light

• Emilia Perez

• The Girl With the Needle

• I’m Still Here

• The Seed of the Sacred Fig

• Vermiglio

Καλύτερου σεναρίου σε ταινία

• Emilia Perez

• Anora

• The Brutalist

• A Real Pain

• The Substance

• Conclave

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού

• Beautiful That Way from The Last Showgirl, by Miley Cyrus, Lykke Li, and Andrew Wyatt

• Compress/Repress from Challengers

• El Mal from Emilia Perez by Clement Ducol, Camille and Jacques Audiard

• Better Man from Forbidden Road by Robbie Williams, Freddy Wexler & Sacha Skarbek

• Kiss the Sky from The Wild Robot

• Mi Camino from Emilia Perez by Clement Ducol and Camille

Καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου σε ταινία

• Yura Borisov, Anora

• Kieran Culkin, A Real Pain

• Edward Norton, A Complete Unknown

• Guy Pearce, The Brutalist

• Jeremy Strong, The Apprentice

• Denzel Washington, Gladiator II

Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου σε ταινία

• Selena Gomez, Emilia Perez

• Ariana Grande, Wicked

• Felicity Jones, The Brutalist

• Margaret Qualley, The Substance

• Isabella Rossellini, Conclave

• Zoe Saldana, Emilia Perez

Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου σε μουσική ή κωμική ταινία

• Jesse Eisenberg – A Real Pain

• Hugh Grant – Heretic

• Gabriel LaBelle – Saturday Night

• Jesse Plemons – Kinds of Kindness

• Glen Powell – Hit Man

• Sebastian Stan – A Different Man

Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου σε μουσική ή κωμική ταινία

• Amy Adams, Nightbitch

• Cynthia Erivo, Wicked

• Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

• Mikey Madison, Anora

• Demi Moore, The Substance

• Zendaya, Challengers

Καλύτερου Α΄ ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία

• Adrien Brody, The Brutalist

• Timothee Chalamet, A Complete Unknown

• Daniel Craig, Queer

• Colman Domingo, Sing Sing

• Ralph Fiennes, Conclave

• Sebastian Stan, The Apprentice

Καλύτερου Α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία

• Pamela Anderson, The Last Showgirl

• Angelina Jolie, Maria

• Nicole Kidman, Babygirl

• Tilda Swinton, The Room Next Door

• Fernanda Torres, I’m Still Here

• Kate Winslet, Lee

Καλύτερου σκηνοθέτη σε ταινία

• Jacques Audiard – Emilia Perez

• Sean Baker – Anora

• Edward Berger – Conclave

• Brady Corbet – The Brutalist

• Coralie Fargeat – The Substance

• Payal Kapadia – All We Imagine as Light

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

• Flow

• Inside Out 2

• Memoir of a Snail

• Moana 2

• Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

• The Wild Robot

Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης

• Conclave

• The Brutalist

• The Wild Robot

• Emilia Perez

• Challengers

• Dune: Part Two

Οι κατηγορίες για την τηλεόραση

Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

• Adam Brody, Nobody Wants This

• Ted Danson, A Man on the Inside

• Steve Martin, Only Murders in the Building

• Jason Segel, Shrinking

• Martin Short, Only Murders in the Building

• Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

• Kristen Bell, Nobody Wants This

• Quinta Brunson, Abbott Elementary

• Ayo Edebiri, The Bear

• Selena Gomez, Only Murders in the Building

• Kathryn Hahn, Agatha All Along

• Jean Smart, Hacks

Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

• Donald Glover, Mr. and Mrs. Smith

• Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

• Gary Oldman, Slow Horses

• Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

• Hiroyuki Sanada, Shogun

• Billy Bob Thornton, Landman

Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

• Kathy Bates, Matlock

• Emma D’Arcy, House of the Dragon

• Maya Erskine, Mr. and Mrs. Smith

• Keira Knightley, Black Doves

• Keri Russell, The Diplomat

• Anna Sawai, Shogun

Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση

• Colin Farrell, The Penguin

• Richard Gadd, Baby Reindeer

• Kevin Kline, Disclaimer

• Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

• Ewan McGregor, A Gentleman in Moscow

• Andrew Scott, Ripley

Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση

• Cate Blanchett, Disclaimer

• Jodie Foster, True Detective: Night Country

• Cristin Milioti, The Penguin

• Sofia Vergara, Griselda

• Naomi Watts, Feud: Capote vs. the Swans

• Kate Winslet, The Regime

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

• The Day of the Jackal

• The Diplomat

• Mr. and Mrs. Smith

• Shogun

• Slow Horses

• Squid Game

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

• Abbott Elementary

• The Bear

• The Gentlemen

• Hacks

• Nobody Wants This

• Only Murders in the Building

Καλύτερη Μίνι Τηλεοπτική Σειρά, Ανθολογική Σειρά ή Ταινία για Τηλεόραση

• Baby Reindeer

• Disclaimer

• Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

• The Penguin

• Ripley

• True Detective: Night Country

Καλύτερου Β΄ γυναικείου ρόλου στην τηλεόραση

• Liza Colon-Zayas, The Bear

• Hannah Einbinder, Hacks

• Dakota Fanning, Ripley

• Jessica Gunning, Baby Reindeer

• Allison Janney, The Diplomat

• Kali Reis, True Detective: Night Country

Καλύτερου Β΄ ανδρικού ρόλου στην τηλεόραση

• Tadanobu Asano, Shogun

• Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

• Harrison Ford, Shrinking

• Jack Lowden, Slow Horses

• Diego Luna, La Maquina

• Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Καλύτερου κωμικού σόλο κωμωδίας στην τηλεόραση

• Jamie Foxx, What Had Happened Was

• Nikki Glaser, Someday You’ll Die

• Seth Meyers, Dad Man Walking

• Adam Sandler, Love You

• Ali Wong, Single Lady

• Ramy Youssef, More Feelings

