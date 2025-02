“Χρειαζόμασταν να στείλουμε ένα μήνυμα,” δήλωσε ο Αμερικανός Matthew Tkachuk, που βρήκε τον Καναδό Brandon Hagel από την πρώτη αναμέτρηση. “Το μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε ήταν ‘Είναι η δική μας στιγμή.'”

Ο αγώνας 4 Nations Face-off διεξήχθη στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των Βόρειο-Αμερικανικών γειτόνων και παλιών συμμάχων, με πολλούς φιλάθλους στην κατάμεστη αρένα του Bell Centre (21.105 θεατές) να αποδοκιμάζουν δυνατά κατά την εκτέλεση του αμερικανικού ύμνου πριν τον αγώνα. Όλα αυτά μεταφέρθηκαν στον πάγο με τον Tkachuk να ζητά από τον Hagel να ρίξουν τα γάντια και τον Καναδό επιθετικό να εμπλέκεται στον καβγά μόλις δύο δευτερόλεπτα μετά την αρχή.

Ο μικρότερος αδερφός του Tkachuk, Brady, έκανε το ίδιο πράγμα και συνεπλάκη με τον Sam Bennet του Καναδά τη στιγμή που άρχισε ξανά, μόλις τρία δευτερόλεπτα αργότερα. Ο J.T. Miller έριξε τα γάντια του με τον Colton Parayko μετά από μια παραβίαση και οι δύο συνεπλάκησαν για να κάνουν τον τρίτο αγώνα του πρώτου μέρους.

Οι Αμερικανοί ακολούθησαν τους καβγάδες με νίκη 3-1 επί των μεγάλων τους αντιπάλων.

“Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου – απλά ένα καταπληκτικό παιχνίδι χόκεϊ,” είπε ο Dylan Larkin, ο οποίος σκόραρε το νικητήριο γκολ στη δεύτερη περίοδο. “Οι αδελφοί Tkachuk και ο Millsy, τι υπέροχη αρχή, και μπράβο σε αυτούς που απάντησαν στην πρόκληση. Και για το κοινό, ήταν μια υπέροχη βραδιά για το άθλημα μας και μια εξαιρετική νύχτα για αυτή τη διαμάχη.”

“Τι απίστευτο παιχνίδι χόκεϊ,” δήλωσε ο προπονητής των ΗΠΑ Mike Sullivan.

Φαίνεται ότι η ιδέα για τους καβγάδες στα πρώτα λεπτά προήλθε από μια ομάδα συνομιλίας που περιλάμβανε τους αδελφούς Tkachuk και τον Miller. Ο Matthew Tkachuk δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την αποδοκιμασία του ύμνου.

“Είναι απλά απίστευτο, η ατμόσφαιρα, να παίζεις σε αυτή τη σκηνή στον Καναδά, ήταν πολύ ωραίο για όλους μας,” είπε ο επιθετικός Jake Guentzel, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, περιλαμβανομένου του άδειου τέρματος που σφράγισε τη νίκη. “Υπήρχε ενθουσιασμός από την ομάδα μας, όταν βγήκαμε για προθέρμανση και απλώς βλέποντας πόσο γεμάτο ήταν. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό.”

Ο προπονητής του Καναδά Jon Cooper χαρακτήρισε το πρώτο λεπτό ως “χαοτικό.”

“Ήταν, νομίζω, 10 χρόνια χωρίς διεθνές χόκεϊ που αποσβέστηκαν σε ενάμιση λεπτό,” είπε ο Cooper.

Με τη νίκη 3-1, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη θέση τους στον τελικό του 4 Nations Face-Off. Θα παίξουν με τη Σουηδία στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων τη Δευτέρα, ενώ ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.

