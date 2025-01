Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών επιβεβαίωσε σήμερα ότι απελευθέρωσε 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, το πρωί, τεσσάρων Ισραηλινών γυναικών στρατιωτών που κρατούνταν όμηροι στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Με την έγκριση των πολιτικών αρχών, όλοι οι τρομοκράτες απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Οφερ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και Κτζιότ» στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε η υπηρεσία φυλακών σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι στην ανταλλαγή, ανακοίνωσαν νωρίτερα παλαιστινιακές πηγές.

Από αυτούς, οι 70 έφτασαν στην Αίγυπτο με λεωφορεία, ανακοίνωσε μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Εκδιώχτηκαν» από το Ισραήλ, πρόσθεσε το Al-Qahera News, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφερθούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, οι κρατούμενοι ήταν ντυμένοι με γκρι αθλητικές φόρμες και κάποιοι αποβιβάζονταν από δύο λεωφορεία στην αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος που χωρίζει τη Ράφα από το παλαιστινιακό έδαφος.

Μετά τη διέλευση από την Αίγυπτο, οι κρατούμενοι «θα επιλέξουν την Αλγερία, την Τουρκία ή την Τυνησία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμίν Σουμάν, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ύπατης Επιτροπής Παρακολούθησης Υποθέσεων Κρατουμένων και Απελευθερωμένων Κρατουμένων.

«Είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα», είπε ένας από τους απελευθερωμένους Παλαιστίνιους στο Al-Qahera News, χαμογελώντας και κουνώντας το χέρι από το παράθυρο του λεωφορείου.

Οι τέσσερις Ισραηλινές γυναίκες στρατιώτες που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους, εγκατέλειψαν τη στρατιωτική βάση όπου είχαν μεταφερθεί για να εισαχθούν σε νοσοκομείο της χώρας, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Οι τέσσερις όμηροι που επέστρεψαν και οι γονείς τους μόλις επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου θα επανενωθούν με τα υπόλοιποιπα μέλη των οικογενειών τους και θα λάβουν ιατρική περίθαλψη», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

They’re in our hands now and we are not letting go

Η ισραηλινή πλευρά δημοσίευσε φωτογραφίες από την στιγμή που η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ, οι 4 όμηροι επανασυνδέθηκαν με τις οικογένειές τους. Νωρίτερα, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν δημοσιεύσει πλάνα από την αντίδραση των οικογενειών την στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων.

The moment when tears of sadness turned into tears of joy as the released hostages’ families saw their loved ones finally coming back home pic.twitter.com/AvvByt9chZ

— Israel Defense Forces (@IDF) January 25, 2025