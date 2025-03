Ανταρκτική: Θρίλερ με παγιδευμένους επιστήμονες - Μέλος της ομάδας κατηγορείται για επίθεση

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Conducted through the U.S Navy Arctic Submarine Laboratory's biennial Ice Camp, this field test marked IceNode's first in a polar environment. The team hopes to one day deploy a fleet of the autonomous robots beneath Antarctic ice shelves, in this undated handout. U.S. NAVY/SCOTT BARNES/Handout via REUTERS