Το πιο δημοφιλές και αστείο τρίο στην ιστορία των σχετιζόμενων με το αυτοκίνητο εκπομπών επιστρέφει για μια νέα σειρά, που θα βγει στον αέρα του Amazon Prime, τον Απρίλιο.

Δυστυχώς, όσοι ήλπιζαν στην συνέχεια Grand Tour ή ακόμα και στην αναβίωση του Top Gear θα απογοητευτούν, αφού οι υπερπαραγωγές αυτές, μάλλον αποτελούν οριστικά παρελθόν για την τριάδα που όλοι αγαπήσαμε για την τρέλα της και τις απίθανες περιπέτειες της.

To τελευταίο επεισόδιο του Grand Tour με τίτλο «One for the road» προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκλήρωσε έναν κύκλο 22 ετών για την παρέα των βρετανών παρουσιαστών…

…διαβάστε τη συνέχεια στο Autotypos.gr