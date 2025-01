I swear everything is either midi, maxi or just too short for me!!! I need some good tall girl recs for mid thigh skirts that aren’t ugly AF and make me look like I shop at jacqui-E. please remind me to never wear it to work again #tallgirlproblems #skort #officeoutfit #tallgirlskirts #workfit #recommendations #summerworkoutfits

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ημέρες

♬ original sound – Betty