Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό απόλαυσε μια «επανένωση γεμάτη χαρά και συγκίνηση», αφού τελικά επέστρεψε στο πριγκιπάτο, μετά από 10 μήνες που έζησε μόνη στη Νότια Αφρική μακριά από τον σύζυγό της Πρίγκιπα Αλβέρτο και τα δύο παιδιά τους.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν, 43 ετών, επέστρεψε στο Μονακό νωρίτερα σήμερα το πρωί αφού πέταξε με ιδιωτικό τζετ από την πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής στη Νίκαια της Γαλλίας.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την επιστροφή και την επανένωση της πριγκίπισσας με την οικογένειά της, η ίδια είναι η μόνη που φαίνεται να φορά μάσκα, γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τα πρόσφατα προβλήματα υγείας της. Η πριγκίπισσα δεν μπορούσε εδώ και 10 μήνες να ταξιδέψει, καθώς μεταξύ άλλων υπέφερε από μια λοίμωξη στα ιγμόρια.

Εξαιτίας της παρατεταμένης διαμονής της στη γενέτειρά της, Νότια Αφρική, η Σαρλίν «έχασε» τον περασμένο χρόνο σημαντικά γεγονότα όπως η 10η επέτειος του γάμου της με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και η πρώτη μέρα των δύο παιδιών της στο σχολείο.

Μιλώντας σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον λογαριασμό ενός φιλανθρωπικού της ιδρύματος, καθώς έφευγε από τη χώρα, η πριγκίπισσα δεν έκανε καμία αναφορά στον σύζυγό της Πρίγκιπα Αλβέρτο, λέγοντας: «Ήταν, προφανώς, μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα η προηγούμενη, αλλά την ίδια στιγμή ήταν υπέροχο που επέστρεψα στη Νότια Αφρική».

A special word of Thanks from HSH Princess Charlene as she returns to Monaco. ❤ 🇿🇦#pcmfsa #princesscharleneofmonaco #princesscharlene pic.twitter.com/EKBUA0oKTp

— Princess Charlene of Monaco Foundation SAfrica (@PCMFSouthAfrica) November 8, 2021