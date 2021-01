Μήνυμα ενότητας και δημοκρατίας από τον νέο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν

Newsroom eleftherostypos.gr

«Η δημοκρατία νίκησε»: Ο Τζο Μπάιντεν έγινε σήμερα ο 46ος , καλώντας με την ομιλία του μετά την ορκωμοσία του, για ενότητα σε μια χώρα που διέρχεται βαθιά κρίση, μετά από τέσσερα χρόνια προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δημοκρατία είναι πολύτιμη, η δημοκρατία είναι εύθραυστη, και σήμερα οι φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», είπε, χειροκροτούμενος από τους λίγους που παρευρέθηκαν στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, λόγω της πανδημίας.

«Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου, αλλά μιας ιδέας. Της ιδέας της δημοκρατίας… Αυτή την ώρα, φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαιρετίζοντας μια ημέρα «ελπίδας» για την Αμερική.

«Όλη μου η ψυχή βρίσκεται στο να ενώσω την χώρα», είπε, καλώντας σε μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.

Στην ομιλία του που διήρκησε περίπου 20 λεπτά, ο νέος πρόεδρος, φορώντας σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα, και μάσκα κατά την άφιξή του, όπως όλοι οι φιλοξενούμενοι, καταδίκασε όσους χρησιμοποιούν ψέματα για να κερδίσουν εξουσία, υποσχόμενος ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, και πως η διακυβέρνησή του θα βασίζεται σε γεγονότα και αλήθειες.

«Υπάρχει η αλήθεια και υπάρχουν και τα ψέματα. Ειπώθηκαν ψέματα για απόκτηση εξουσίας και κέρδους», τόνισε ο Μπάιντεν στην ομιλία του.

«Μπορούμε να συνεχίζουμε να διαφωνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Αυτή είναι η δημοκρατία».

«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν είναι βαθιές και πραγματικές», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν, καλώντας μια ακόμη φορά σε «ενότητα» στην ομιλία του σε απόλυτη αντίθεση με όσα, σκοτεινά και επιθετικά, είπε ο Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του στο ίδιο μέρος, στα σκαλιά του Καπιτωλίου, πριν από τέσσερα χρόνια.

“My whole soul is in this,” says U.S. President Joe Biden#Inauguration pic.twitter.com/BxpJdgkRYw — Josh Campbell (@joshscampbell) January 20, 2021

Δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Αναφέρθηκε επίσης στις διαδηλώσεις του περασμένου καλοκαιριού ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα. «Το όνειρο για δικαιοσύνη για όλους δεν θα μετατεθεί πλέον»

«Με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα» .

Αναγνώρισε πως οι ΗΠΑ διανύουν μια περίοδο δοκιμασίας και πως η χώρα θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε», είπε, μιλώντας για υπέρβαση εμποδίων, και για μια σειρά από σημαντικές ανησυχίες, όπως η πανδημία, ο ρόλος των ΗΠΑ στον κόσμο, η φυλετική αδικία και η «επίθεση στη δημοκρατία μας».

Δεσμεύτηκε πως θα αποκαταστήσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες.

Στις 18.48 ώρα Ελλάδας ο Τζο Μπάιντεν έγινε επίσημα ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η 20ή Ιανουαρίου του 2021 καταγράφεται όμως στην Ιστορία και για το γεγονός ότι στις 18.41 ώρα Ελλάδας, ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις: Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκισθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν ότι όλα είναι εφικτά». Η Κάμαλα Χάρις -που έβγαλε τη μάσκα της την ώρα που έδινε τον όρκο της για να φανεί ένα πλατύ χαμόγελο και η συγκίνηση στο πρόσωπό της- ορκίσθηκε από τη Δικαστή Σόνια Σόττομαγιόρ.

Ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα και αφροαμερικανή αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ και έγινε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Αμερικανίδα ασιατικής καταγωγής που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου.

Kamala Harris is sworn in as Vice-President of the United States #InaugurationDay https://t.co/z0dfa3v87a pic.twitter.com/jx58SKwBY8 — ITV News (@itvnews) January 20, 2021

Άφιξη Μπάιντεν στον χώρο της τελετής

Το συγκινητικό tweet του Μπάιντεν στη σύζυγό του: “Σ ‘αγαπώ, Jilly»

Λίγες στιγμές μετά την άφιξή τους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την ορκωμοσία ο λογαριασμός του Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα tweet με ένα μήνυμα στη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Jill Biden.

Το tweet έγραφε: “Σ ‘αγαπώ, Jilly και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι μπροστά μας” Περιέλαβε ένα σύντομο βίντεο από τους Bidens κρατώντας τα χέρια καθώς έφτασαν για την τελετή.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Άφιξη καλεσμένων

Παρόντες στην ορκωμοσία είναι οι πρώην πρόεδροι, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, Μπιλ Κλίντον με τις συζύγους τους, ενώ ο Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος των ΗΠΑ θα απευθύνει τις ευχές του μέσω μηνύματος, καθώς λόγω προβλημάτων υγείας δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί.

Εντυπωσιακη η Lady Gaga τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο των ΗΠΑ

🎶O’er the land of the free and the home of the brave🎶 Lady Gaga performs the National Anthem for #InaugurationDay.https://t.co/UAlbBuSLTS pic.twitter.com/qLOBxZ3qsq — Good Morning America (@GMA) January 20, 2021

Lady Gaga arrives to sing the National Anthem at Joe Biden's inauguration. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/S9AwxiGzwr — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Lady Gaga giving it her all: pic.twitter.com/GNhBaBqvtm — Brandi Buchman (@BBuchman_CNS) January 20, 2021

Ομπάμα προς Μπάιντεν: “Αυτή είναι η στιγμή σου”

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έκανε tweet αναφερόμενος στον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν την ορκωμοσία του, δίνοντάς του συγχαρητήρια και λέγοντάς του “αυτή είναι η στιγμή σου”.

JUST IN: Former Pres. Barack Obama to his vice president and Pres.-elect Joe Biden just ahead of his inauguration: "This is your time." https://t.co/nF9axjviK1 #InaugurationDay pic.twitter.com/FS5S6x37bI — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Κατά την παρουσία του στον καθεδρικό ναό, ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ρεπουμπλικάνου ηγέτη της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚόνελ και του ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ.

Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Λίγο πριν ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, οΤζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό μέσω Twitter. “Είναι μία καινούργια ημέρα στην Αμερική” έγραψε ο Μπάιντεν, στιγμές μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και την αναχώρησή του για τη Φλόριντα. Το πρωί ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ παρέστη το πρωί σε μια λειτουργία στον καθεδρικό του Σεντ Μάθιου στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από τους επικεφαλής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Η λειτουργία αυτή “είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση”, εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μπάιντεν-Χάρις: «Προσβλέπουμε σε ενίσχυση των δεσμών»

Tα θερμότερα του συγχαρητήρια προς τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Με μια αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας, προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών και της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών μας» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης στο tweet του.

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2021

Ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο χαιρετίζουν τον Τζο Μπάιντεν εκφράζοντας την “ανυπομονησία” τους να συνεργαστούν μαζί του

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν που ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ και την Κάμαλα Χάρις για την ιστορική ανάληψη της αντιπροεδρίας. Η αμερικανική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για να θέματα που μας αφορούν όλους, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την Covid και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον πρόεδρο Μπάιντεν», έγραψε στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε στη δική της ανάρτηση: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη. Για να ξανασυνδεθεί με έναν παλιό και έμπιστο εταίρο, να δώσουμε νέα πνοή στην πολύτιμη συμμαχία μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Τζο Μπάιντεν».

Νωρίτερα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι η σημερινή «είναι μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία» δηλώνοντας «ανακουφισμένος» από το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ξέρω ότι πολλοί στη Γερμανία συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι «η (εκλογική) νίκη του Μπάιντεν συνιστά νίκη της δημοκρατίας επί της άκρας δεξιάς και των τριών μεθόδων της: της μαζικής εξαπάτησης, του εθνικού διχασμού και της κατάχρησης, ακόμη και με βίαια μέσα, των δημοκρατικών θεσμών». Και συνέχισε: «Πριν από πέντε χρόνια πιστεύαμε ότι ο Τραμπ ήταν ένα κακόγουστο αστείο, αλλά πέντε χρόνια αργότερα συνειδητοποιήσαμε ότι έθετε σε κίνδυνο την ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου».

Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στο κοινοβούλιο την Τρίτη, είπε και αυτός ότι «ανυπομονεί» να συνεργαστεί με τον Μπάιντεν. «Έχουμε μια ισχυρή, κοινή ατζέντα, από την αποτελεσματική πολυμέρεια που επιθυμούμε και οι δύο, μέχρι την κλιματική αλλαγή, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την πολιτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης».

Από το Δουβλίνο, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, χαιρέτισε τον Μπάιντεν, έναν «πραγματικό φίλο» της Ιρλανδίας, υπενθυμίζοντας την ιρλανδική καταγωγή του. «Ενώ ορκίζεται, ξέρω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αισθάνεται το βάρος της ιστορίας, την παρουσία των Ιρλανδών προγόνων του που έφυγαν από το Μάγιο και το Λάουθ την εποχή του λιμού, σε αναζήτηση της ελπίδας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι θέλει «να εμβαθύνει τη συνεργασία» των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Μπάιντεν και την Χάρις. «Πρόεδρε Μπάιντεν, εσείς κι εγώ έχουμε μια θερμή προσωπική φιλία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου και να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις, την κορυφαία εκ των οποίων συνιστά το Ιράν».

Ένας εκπρόσωπος της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο Φαουζί Μπαρχούμ, είπε ότι το ισλαμιστικό κίνημα «δεν εκφράζει καμία λύπη για την αποχώρηση του Τραμπ» ο οποίος ήταν «η μεγαλύτερη πηγή και σπόνσορας της αδικίας, της βίας και του εξτρεμισμού στον κόσμο και άμεσος εταίρος του ισραηλινού κατακτητή στις επιθέσεις εναντίον του λαού μας».

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρέπει να ανατρέψει τις άδικες πολιτικές εναντίον του λαού μας και να θέσει τα θεμέλια για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», πρόσθεσε.

