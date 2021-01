Βρέθηκε το κλεμμένο αντίγραφο του πιο ακριβού πίνακα του κόσμου, που ζωγράφισε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο πίνακας, ηλικίας 500 ετών, είχε κλαπεί από μουσείο της Νάπολης και εντοπίστηκε ξανά ένα χρόνο μετά την κλοπή του από τις αρχές.

Το έργο αποτελεί αντίγραφο του πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι με τίτλο «Salvator Mundi», ο οποίος απεικονίζει τον Ιησού Χριστό να κρατάει μια κρυστάλλινη σφαίρα στο ένα χέρι.

Το συγκεκριμένο αντίγραφο φαίνεται πως είχε φιλοτεχνηθεί κατά την Αναγέννηση, πιθανότατα από κάποιον μαθητή του Ντα Βίντσι.

A 16th-century copy of "Salvator Mundi," the world's most expensive painting, has been recovered by police after it was stolen from a museum in Naples.

