Σε βίντεο που δημοσίευσε η The Scottish Sun φαίνονται Έλληνες αστυνομικοί στο αεροπλάνο να μιλούν με επιβάτες.

Σύμφωνα με αναφορές, οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον άνδρα από το αεροπλάνο.

«Άρχισε να προκαλεί φασαρία επειδή, όπως είπε, δεν τον εξυπηρετούσαν αρκετά γρήγορα. Συνέχισε να πατάει το κουμπί κλήσης και να δείχνει το προσωπικό. Άρχισε να γίνεται επιθετικός με το πλήρωμα και τους άλλους επιβάτες που παρενέβησαν. Σηκώθηκε και πήγε να χτυπήσει έναν επιβάτη του αεροπλάνου, ο οποίος προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση», δήλωσε επιβάτης στην Scottish Sun.

Το αεροπλάνο αναχώρησε τελικά για τον προορισμό του στις 12:30 π.μ. της Κυριακής.

