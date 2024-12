Στον ANT1, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Γιώργος Παπαδάκης με το «Καλημέρα Ελλάδα» και ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» θα είναι πιστοί στο ραντεβού τους. Ο παρουσιαστής του infotainment μαγκαζίνο με την ομάδα του θα ξεφύγουν λίγο από την κλασική τους σκαλέτα, με στόχο να διασκεδάσουν τους φανατικούς τηλεθεατές. Στη συνέχεια της ημέρας επαναλήψεις θα πρωταγωνιστήσουν, ενώ στην prime time η ταινία «Μία Ελληνίδα στο χαρέμι» και το μουσικό πρόγραμμα «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», με τον Γιώργο Σαμπάνη και γκεστ τον Δημήτρη Μπάση, θα συντροφεύσουν τον κόσμο στο σπίτι. Η 25η Δεκεμβρίου βρίσκει το κανάλι του Αμαρουσίου με πληθώρα ταινιών, από τις οποίες φυσικά ξεχωρίζουμε την έγχρωμη εκδοχή της αγαπημένης ελληνικής παραγωγής «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Στις 21.00, η Ζέτα Μακρυπούλια φορά τα καλά της και υποδέχεται celebrities σε ένα εορταστικό «Rouk Zouk». Φέτος ο ΑΝΤ1 ετοίμασε γιορτινά ρουκζουκοπάρτι, με εκλεκτούς καλεσμένους. Τα έσοδα θα ενισχύσουν το Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, το οποίο εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές ασθένειες. Στις 23.00, θα προβληθεί το μουσικό event του ραδιοφωνικού σταθμού 94.9 «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», με καλεσμένη την Πάολα και γκεστ την Αντζελα Δημητρίου.

Ο ΣΚΑΪ συνδυάζει, και τις γιορτές, ενημέρωση και ψυχαγωγία επιφυλάσσοντας αρκετές εκπλήξεις στο κοινό. Την παραμονή, στην πρωινή ζώνη, θα βγουν στον αέρα οι ενημερωτικές εκπομπές «Πρώτη εικόνα», «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You». Στις 15.00, τα μαγειρέματα στην κουζίνα του Μάρκου Σεφερλή και του Εκτορα Μποτρίνι στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» εξακολουθούν να είναι απολαυστικά, με συνταγές που εκπλήσσουν και διαγωνιζόμενους έτοιμους να διασταυρώσουν τις κουτάλες τους! Τα μαθήματα στιλ στο «My Style Rocks» από τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Ελενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα, δεν σταματούν ούτε τις γιορτές. Μπορούν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια να γίνουν αξεσουάρ ή έμπνευση για ένα outfit; Ποιο θα ήταν το ιδανικότερο σύνολο για μία οικοδέσποινα που υποδέχεται τους καλεσμένους της στο σπίτι τη βραδιά του ρεβεγιόν; Η Κατερίνα Καραβάτου υποδέχεται τις διαγωνιζόμενες στον πιο λαμπερό διαγωνισμό μόδας, στις 16.30. Το διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων «Still Standing» θα κρατήσει συντροφιά στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ και την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 18.40! Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος, για να διεκδικήσουν έως 30.000 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Το βράδυ πρωταγωνιστούν οι ταινίες, όπως «Αστερίξ και Οβελίξ», «Νύφες σε πόλεμο». Ανήμερα τα Χριστούγεννα οι παρουσιαστές της ενημέρωσης βρίσκονται στις επάλξεις, ενώ το απόγευμα στις 17.40 το ριάλιτι μόδας «My style rocks» ξαναχτυπά. Το βράδυ αποκτά κινηματογραφικό αέρα, με ξένες επιτυχίες.

Σε διαφορετική φιλοσοφία κινείται το STAR. Το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου, το δίδυμο του «Breakfast@STAR» και η κοινωνική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» θα βρίσκονται on air, ενώ στη συνέχεια του προγράμματος θα δούμε τις αγαπημένες εκπομπές «Shopping STAR», «Cash or trash», «Τροχός της τύχης». Το βράδυ, στις 21.00, ήρθε η στιγμή για την αγαπημένη και all time classic χριστουγεννιάτικη ταινία «Το πολικό εξπρές». Η τεράστια εισπρακτική επιτυχία, βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα για μικρά παιδιά του Κρις Βαν Αλσμπουργκ, μιλά στις καρδιές μικρών και μεγάλων και είναι μία υπέροχη οικογενειακή ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Στις 25 Δεκεμβρίου, η πρωινή ζώνη γεμίζει με παιδικές σειρές στις οποίες το κανάλι της Κηφισιάς έχει παράδοση! Στην prime time θέση παίρνουν ξανά θέση ξένες ταινίες που αγαπάμε για να κλείσει ωραία και ζεστά η γιορτινή αυτή ημέρα.

Τι ετοιμάζουν ο ALPHA και η ΕΡΤ1

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day» και η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» έρχονται παραμονή Χριστουγέννων με πολλές εκπλήξεις.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στην κανονική του ροή, ενώ το βράδυ στις 21.00 δράση αναλαμβάνει ο Φάνης Μουρατίδης με την xmas εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Money Drop».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Νικόλ Κίντμαν: Είναι σέξι και επικίνδυνη

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, ξένες ταινίες, επαναλήψεις ελληνικών σειρών, κερδίζουν χώρο στον προγραμματισμό του καναλιού.

Στη δημόσια τηλεόραση, η γιορτινή ατμόσφαιρα πλημμυρίζει εκπομπές και τηλεπαιχνίδια. Την 24η Δεκεμβρίου, «Συνδέσεις» και «Πρωίαν Σε Είδον» θα βγουν στον αέρα, όπως και το «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» και στο τηλεπαιχνίδι «Switch», θα δούμε εορταστικά επεισόδια. Η Ευγενία Σαμαρά υποδέχεται τους Σταύρο Νικολαΐδη, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γεωργία Ματσούκα, Ζαχαρένια Πίνη και τον Ιάκωβο Μυλωνά. Σε ποια χώρα τα Χριστούγεννα γιορτάζονται 4 μήνες; Πόσα μέτρα μήκος είναι η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτική κάλτσα; Πόσοι είναι οι τάρανδοι που σέρνουν συνήθως το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη; Είναι μερικές από τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν, προκειμένου να κερδίσουν 4.000 ευρώ για φιλανθρωπικό σκοπό. Στις 22.00, ο Γιώργος Κουβαράς έρχεται με την «Παρέα»! Ο παρουσιαστής υποδέχεται τον Γιώργο Χατζηνάσιο σ’ ένα ρεβεγιόν γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Μαζί του ο Πασχάλης, ο Χρήστος Δάντης και μια ξεχωριστή παρέα εκλεκτών καλεσμένων: Λένα Αρώνη, Αντριάνα Παρασκευοπούλου, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Γιώτα Τσιμπρικίδου, Κατερίνα Δούκα, Παναγιώτης Κουντουράς. Το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου, οι «Συνδέσεις» θα είναι στη θέση τους και στη συνέχεια το κοινό της ΕΡΤ1 θα παρακολουθήσει ταινίες και σειρές. Στις 15.00, ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στο «Στούντιο 4» υποδέχονται τον συνθέτη και στιχουργό των μεγάλων επιτυχιών, Φοίβο, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη-συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Με εορταστική διάθεση και θετική ενέργεια, η εκπομπή μάς κρατάει συντροφιά με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο πνεύμα της ημέρας. Στις 19.00 θα προβληθεί εορταστικό επεισόδιο «Switch» για να ακολουθήσουν ξένες ταινίες.

MEGA και τα Χριστούγεννα

Το MEGA προσπαθεί να παραμείνει στις επάλξεις και τις γιορτινές ημέρες. Την 24η Δεκεμβρίου, οι εκπομπές «Κοινωνία ώρα MEGA», «Buongiorno» και «Πάμε Δανάη» θα πουν «χρόνια πολλά» στο κοινό με τον δικό τους τρόπο. Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Live News» θα κρατήσει τα ηνία της ενημέρωσης, ενώ στη συνέχεια το «Chase» θα προβληθεί σε επανάληψη. Στις 22.10, ένα εορταστικό πρόγραμμα θα αναλάβει να ψυχαγωγήσει το κοινό.

Στις 25 Δεκεμβρίου, επαναλήψεις θρυλικών σειρών όπως «Ρετιρέ» και «Επτά θανάσιμες πεθερές» κρατούν συντροφιά. Το βράδυ το πρόγραμμα κινείται στους ίδιους ρυθμούς με τις κωμωδίες «Είσαι το ταίρι μου» και «Στο παρά πέντε».

Τι θα δούμε στο OPEN

Η παραμονή των Χριστουγέννων στο OPEN βρίσκει τους Παναγιώτη Στάθη και Γιάννη Κολοκυθά στο τιμόνι του μαγκαζίνο «Ωρα Ελλάδος» και την Ελένη Τσολάκη στο «Πρωινό Σου Σου». Η παρουσιάστρια, μάλιστα, με την ομάδα της υποδέχονται τον Νίκο Ζωιδάκη σε ένα γλέντι που θα ξεσηκώσει. Ξένες ταινίες ακολουθούν, όπως «Χριστούγεννα με σκούφους». Ανήμερα την 25η Δεκεμβρίου, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή θα βγει στον αέρα, ενώ θα ακολουθήσουν ταινίες.

Έξυπνα tips για να μην πέσουμε με τα μούτρα στο γιορτινό τραπέζι

Ικαρία: Το μυστικό της μακροζωίας σε αφιέρωμα της βαυαρικής ραδιοφωνίας – Οι «μπλε ζώνες» και τα πανηγύρια

Νικόλ Κίντμαν: Είναι σέξι και επικίνδυνη

Κρατερός Κατσούλης: «Μου λείπει η συντροφιά, ο χωρισμός περνάει από τα στάδια του άγχους και του στρες» [βίντεο]

Οδηγός «επιβίωσης» για τα ψώνια των ημερών – Πώς θα ψωνίσετε χωρίς να αδειάσετε το πορτοφόλι σας