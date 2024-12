Ετσι, οι κριτικοί της Νέας Υόρκης ψήφισαν το «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ για την καλύτερη ταινία της χρονιάς, ενώ για διεθνή ταινία επέλεξαν το «All we imagine as light» της Ινδής Πάγιαλ Καπάντια. Καλύτερος σκηνοθέτης αναδείχθηκε ο ΡαΜελ Ρος του «Nickel Boys», ενώ τα ερμηνευτικά βραβεία πήραν οι Αντριαν Μπρόντι (The Brutalist) και Μαριάν αν-Μπατίστ για το «Hard truths». Η «Anora» ψηφίστηκε ως η ταινία με το καλύτερο σενάριο διά χειρός Σον Μπέικερ.

Στα Independent Spirit Awards, η «Anora» και το «I saw the TV glow» έχουν από έξι υποψηφιότητες, ενώ οι σκηνοθέτες τους, Σον Μπέικερ και Τζέιν Σόνμπραν θα διεκδικήσουν και το βραβείο σκηνοθεσίας. Το βραβείο α’ ερμηνείας διεκδικούν οι Μάικι Μάντισον (Anora), Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing), Σεμπάστιαν Σταν (The apprentice), Ντέμι Μουρ (The substance) κ.ά. και στις β’ ερμηνείες η «Anora» έχει δύο υποψηφιότητες, τους Γιούρα Μπορίσοβ και Κάρεν Καραγκουλιάν, ενώ στις υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας συναντάμε πάλι το «All we imagine as light», το «Hard truths» αλλά και το «Green border» της Ανιέσκα Χόλαντ και το βραβευμένο στις Κάννες, «Black dog» του Γκουάν Χου.

Τέλος, το National Board of Review στις ΗΠΑ ψηφίζει «Wicked» για την καλύτερη ταινία της χρονιάς και τον σκηνοθέτη της, Τζον Μ. Τσου για την καλύτερη σκηνοθεσία της χρονιάς. Καλύτερος ηθοποιός αναδείχθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ στο «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο, ενώ η Νικόλ Κίντμαν ψηφίσθηκε ως η καλύτερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στο «Babygirl» της Αλίνα Ρέιν. Στους β’ ρόλους νικητές αναδείχθηκαν οι Κιέραν Κάλκιν (A real pain) και Ελ Φάνινγκ (A complete unknown), ενώ η Μάικι Μάντισον (Anora) πήρε το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού.

Και έπεται συνέχεια, ενώ οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ θα ανακοινωθούν στις 17 Ιανουαρίου.

