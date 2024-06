ΝΤΑΑΑΑΑΑΛΙ! **1/2 (DAAAAAALI!)

ΓΑΛΛΙΑ, 2023.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΕΝΤΕΝ ΝΤΟΥΠΙΕ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΑΝΑΪΣ ΝΤΕΜΟΥΣΤΙΕ, ZΙΛ ΛΕΛΟΥΣ.

Μια νεαρή δημοσιογράφος προσπαθεί να πείσει τον Νταλί να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ που γυρίζει για τη ζωή και το έργο του. Σταδιακά εκείνος πείθεται, αλλά οι καταστάσεις που ακολουθούν είναι πιο… σουρεάλ και από τους πίνακές του. Συμπαθητικό χιούμορ και χαριτωμένες ερμηνείες δίνουν μια ανάλαφρη χροιά σε αυτή την κομεντί, που στοχεύει σε εξίσου ανάλαφρη και χαριτωμένη μιάμιση ώρα από τη ζωή σας σε ένα θερινό σινεμά με θερμοκρασίες, ελπίζουμε, που δεν θα γίνονται ενοχλητικές.

GHOST DOG: Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΪ ****

(GHOST DOG: THE WAY OF THE SAMURAI)

HΠA, 1999.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤZΙΜ ΤZΑΡΜΟΥΣ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΦΟΡΕΣΤ ΓΟΥΙΤΑΚΕΡ, ΤZΟΝ ΤΟΡΜΕΪ.

Ο μοναχικός και σιωπηλός Ghost Dog διατηρεί περιστερώνα στην ταράτσα του σπιτιού του και τα περιστέρια τα χρησιμοποιεί για να ανταλλάσσει μηνύματα με έναν μαφιόζο που κάποτε του είχε σώσει τη ζωή και τώρα αναλαμβάνει τις «βρόμικες» δουλειές του. Στην τελευταία δουλειά του Ghost Dog, όμως, έμειναν σκιές και τώρα η μαφία της πόλης τον αναζητά για να τον βγάλει από τη μέση.

Εξαιρετικός Τζιμ Τζάρμους με ένα ρυθμό αφήγησης εσωτερικό και νωχελικό, σε απόλυτο συντονισμό με το χιπ χοπ σάουντρακ που υπογράφει ο RZA των Wu-Tang Clan. O Φόρεστ Γουίτακερ σε μια σιωπηλή και στοχαστική ερμηνεία που σφράγισε την καριέρα του για πάντα, ενώ όλος ο κώδικας τιμής και αξιών των σαμουράι μεταφέρεται στην πλοκή με απλότητα, ευγένεια και, παρά τις σφαίρες που μοιράζει ο Ghost Dog δεξιά και αριστερά, με ενσυναίσθηση.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

(THE WATCHERS)

ΗΠΑ, 2024.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΙΣΑΝΑ ΝΑΪΤ ΣΙΑΜΑΛΑΝ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

ΝΤΑΚΟΤΑ ΦΑΝΙΝΓΚ, ΤZΟΡΤZΙΝΑ ΚΑΜΠΕΛ.

Η Μίνα, μία 28χρονη καλλιτέχνιδα, βρίσκεται χαμένη σε ένα αχανές, αχαρτογράφητο δάσος στη δυτική Ιρλανδία. Οταν βρίσκει καταφύγιο, καταλήγει αιχμάλωτη μαζί με τρεις άγνωστους, τους οποίους κάθε νύχτα παρακολουθούν μυστηριώδη πλάσματα. Ταινία τρόμου από την κόρη του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν.

BAD BOYS: RIDE OR DIE

ΗΠΑ, 2024.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΝΤΙΛ ΚΑΙ ΜΠΙΛΑΛ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΓΟΥΙΛ ΣΜΙΘ, ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΡΕΝΣ.

Τα «Κακά Παιδιά» επιστρέφουν για άλλη μια καταιγιστική και ξέφρενα κωμική περιπέτεια, αυτή τη φορά με μια μεγάλη ανατροπή: οι ρόλοι αλλάζουν και οι καλύτεροι πράκτορες του Μαϊάμι είναι αυτοί που καταδιώκονται.

DETECTIVE CONAN: ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ

(DETECTIVE CONAN: THE MILLION-DOLLAR PENTAGRAM)

ΙΑΠΩΝΙΑ, 2024

ΑΝΙΜΕ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΣΙΚΑ ΝΑΓΚΑΟΚΑ.

Ο κλέφτης τζέντλεμαν Κάιτο Κιντ έχει βάλει στόχο κάποια κατάνα που χρονολογούνται από την περίοδο Μπακουμάτσου. Ο ντετέκτιβ της Δύσης, ο Χατόρι Χέιτζι, βρίσκεται εκεί για ένα τουρνουά κέντο και ο Κόναν μαζί με τη Μόρι και την Καζούχα τον συνοδεύουν για να τον εμψυχώσουν. Παράλληλα, ένας μυστηριώδης άντρας με ιαπωνική καταγωγή αναζητάει έναν θησαυρό που φημολογείται πως βρίσκεται στην περιοχή Χακοντάτε. Η αλήθεια που κρύβεται στο ξίφος θα σκίσει στα δύο το σκοτάδι και θα οδηγήσει στο φεγγαρόφωτο. Μια από τις πιο πετυχημένες anime σειρές μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

ΘΕΕ ΜΟΥ, ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; ***

(QU’ EST-CE QU’ ON A FAIT BON DIEU?)

ΓΑΛΛΙΑ, 2014.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΦΙΛΙΠ ΝΤΕ ΣΟΒΕΡΟΝ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΛΑΒΙΕ, ΣΑΝΤΑΛ ΛΟΜΠΙ.

Σε επανέκδοση η εύστοχη γαλλική κομεντί που έσπασε τα ταμεία πριν από δέκα χρόνια και γέννησε δύο συνέχειες, που όμως δεν στάθηκαν στο ύψος της πρωτότυπης ταινίας. Ο Κλοντ και η Μαρί είναι ένα παραδοσιακό, αστικό ζευγάρι καθολικών Γάλλων, όμως οι τρεις κόρες τους τους έχουν πικράνει, καθώς η μια έχει παντρευτεί έναν Εβραίο, η δεύτερη έναν μουσουλμάνο και η τρίτη έναν Κινέζο. Τώρα που έρχεται η σειρά της τέταρτης αναθαρρεύουν μαθαίνοντας ότι ο αρραβωνιαστικός είναι Γάλλος καθολικός. Τα όνειρά τους, όμως, θα γκρεμιστούν όταν αποκαλυφθεί ότι ο νεαρός είναι Γάλλος Αφρικανός, με γονείς εξίσου παραδοσιακούς και αυστηρούς στη δική τους κουλτούρα.

CROCODILE

Ν. ΚΟΡΕΑ, 1996.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΙΜ ΚΙ – ΝΤΟΥΚ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΤΣΟ ΤZΑΕ – ΧΙΟΥΝ, ΤZΕΟΝ ΜΟΥ – ΣΟΝΓΚ.

Η ταινία ακολουθεί έναν άντρα με το παρατσούκλι Κροκόδειλος, έναν γκρινιάρη παρία που επιβιώνει κάτω από μια γέφυρα με ένα αγόρι και τον παππού του. Καθένας από αυτούς αποκτά χρήματα και φαγητό με τον δικό του τρόπο: Ο Κροκόδειλος είναι μεγάλος δύτης, που μαζεύει τα πορτοφόλια των ανθρώπων που αυτοκτονούν πηδώντας από τη γέφυρα. Το αγόρι πουλάει τσίχλες και ο παππούς έχει φυσικό ταλέντο στη μηχανική. Η ζωή τους θα αλλάξει την ημέρα που ο Κροκόδειλος σώζει τη ζωή μιας νεαρής γυναίκας που αποπειράται να αυτοκτονήσει. Το ντεμπούτο του Κιμ Κι-Ντουκ, που στη συνέχεια υπέγραψε το «Νησί», το «Ανοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας και… Ανοιξη», «Pieta» κ.ά.