Με πλήθος σταρ και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές, η τελετή ανέδειξε τους καλύτερους της χρονιάς, ενώ ξεχώρισαν το Conclave, το The Brutalist και το Emilia Pérez.

Conclave wins the BAFTA for Outstanding British Film @conclavethefilm @FocusFeatures @BlackBearUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/QCpfcS3R8C

Το δραματικό θρίλερ Conclave, σε σκηνοθεσία Edward Berger και πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes και Stanley Tucci, απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα βραβεία, όπου είχε συγκεντρώσει 12 υποψηφιότητες. Η ταινία κέρδισε επίσης στην κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα κορυφαία φιλμ της χρονιάς.

Lol Crawley picks up the BAFTA for Cinematography for The Brutalist @A24 @thebrutalistmov #EEBAFTAs pic.twitter.com/NUu0jedIK7

